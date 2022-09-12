الذهب يصعد في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 فوق 178 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات، اليوم الاثنين ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 203.87 درهم (55.50 دولار) ليرتفع عن مستوى 202.92 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 178.39 درهم ( 48.57 دولار) من 177.56 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 152.90 درهم (41.63 دولار)، صعودًا من 152.19 درهم الذي بلغه أمس.

وصعد سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين ، مما دفع المستثمرين إلى شراء المعدن الأصفر ، في الوقت الذى تتطلع فيه الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1722.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1733.20 دولار.

قال هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity : ” يجب أن تثبت مكاسب الذهب في بداية هذا الأسبوع مؤقتا إن كانت تقارير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الواردة تشير إلى ارتفاع جامح للتضخم”.

وقال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “إن وجود مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته سيكون مشجعًا لسوق الذهب “.