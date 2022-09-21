الذهب يصعد في الإمارات الأربعاء.. وعيار 24 يلامس 198 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات، اليوم الأربعاء ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 197.96 درهم (53.90 دولار) ليرتفع عن مستوى 196.73 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 173.22 درهم ( 47.16 دولار) من 172.14 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 148.48 درهم (40.42 دولار)، صعودًا من 147.55 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما تسبب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش فى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن ، على الرغم من قوة الدولار، إلا أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 1670.57 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1680.40 دولار.

قال المحلل المستقل روس نورمان “التعبئة المتزايدة والتصعيد في تلك المنطقة ومخاوف التصعيد على مستوى الأسلحة المستخدمة ستدفع أسعار الذهب”.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا خلال فترات عدم اليقين السياسى والمالي ، فإن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تقليل جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر أى عائد.