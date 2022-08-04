الذهب يصعد في الأسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 188 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 فى أسواق المملكة 215.42 ريال ( 57.33 دولار) مقارنة مع 213.64 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 188.49 ريال (50.17 دولار) بعدما سجلت 186.94 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 161.57 ريال (43.00 دولار) ارتفاعًا من 160.24 ريال فى اليوم السابق

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعوم بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1769.74 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.5 % إلى 1785.60 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدا.