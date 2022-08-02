الذهب يصعد في الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 187 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 فى أسواق المملكة 214.40 ريال ( 57.07 دولار) مقارنة مع 214.06 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 187.60 ريال (49.94 دولار) بعدما سجلت 187.31 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 160.80 ريال (42.80 دولار) ارتفاعًا من 160.55 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى تخلى فيه المعدن النفيس عن مكاسبه السابقة ليتداول عند مستوى أقل مع ارتفاع الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن انخفاض عوائد السندات والمخاوف المتزايدة من الركود أبقت الذهب بالقرب من ذروة أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند حوالي 1771.29 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1780.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1787.10 دولار.

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الأيام الأخيرة .

و ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في حوالي شهر أمس الاثنين مدعومة بتراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.