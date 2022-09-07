الذهب يصعد في الأسواق السعودية الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 180 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 206.37 ريال (54.92 دولار) مقارنة مع 205.61 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 180.58 ريال (48.06 دولار) بعدما سجلت 179.92 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 154.78 ريال (41.19 دولار) ارتفاعًا من 154.21 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة ، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1692.99 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.