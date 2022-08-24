الذهب يصعد في الأسواق السعودية الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 185 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 211.80 ريال ( 56.36 دولار) مقارنة مع 211.17 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 185.33 ريال (49.31 دولار) بعدما سجلت 184.78 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 158.85 ريال (42.27 دولار) ارتفاعًا من 158.38 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها 0.7% في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر 0.1% إلى 1769.20 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.