الذهب يصعد في أسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 182 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 208.21 ريال ( 55.41 دولار) مقارنة مع 207.83 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 182.19 ريال (48.48 دولار) بعدما سجلت 181.86 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 156.16 ريال (41.56 دولار) ارتفاعًا من 155.88 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد بعض الشيء فى الوقت الذى تأرجحت فيه داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1 % مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء.

ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.