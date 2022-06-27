 الذهب يصعد فى العراق الإثنين.. وعيار 24 يتجاوز 86 ألف دينار

ارتفع الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين فى العراق ليسير على خطى أسواق المعدن الثمين الأخرى فى الخليج، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يسجل 86,217 دينار

وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق ليسجل 86,217 دينار ( 59.18 دولار) مقارنة مع 85,788 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى العراق يصعد إلى 75,442 دينار

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق إلى 75,442 دينار ( 51.78 دولار) من 75,066 دينار فى اليوم السابق.

وسجل سعر كيلو الذهب 86,217,127 دينار ( 59,180 دولار).

سعر الذهب العالمى يرتفع

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا “يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا.

“ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار.”

أربع من دول مجموعة السبع تتحرك لحظر واردات الذهب الروسي

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي أمس الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي غدا الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة فى إعلان رسمي غدا الثلاثاء.