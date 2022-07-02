الذهب يصعد فى الإمارات السبت.. وعيار 24 يتجاوز 214 درهمًا

شهد سعر الذهب ارتفاعًا فى أسواق الإمارات اليوم السبت بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات يرتفع إلى 214.24 درهم

وتقدم سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات إلى 214.24 درهم (58.33 دولار) مقارنة مع 213.82 درهم الذى بلغه فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات يسجل 187.46 درهم

وصعد سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 187.46 درهم (51.04 دولار) ليرتفع من مستوى 187.10 درهم الذى سجله أمس.

سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية يسجل 160.68 درهم

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 160.68 درهم (43.75 دولار) ارتفاعًا من 160.37 درهم الذى بلغه فى اليوم السابق.

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 214,238 درهم (58,328 دولار).

سعر الذهب العالمى يتراجع

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض خلال تعاملات أمس الجمعة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6 % خلال الأسبوع الماضى.

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

قدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة هذا الأسبوع حيث ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.