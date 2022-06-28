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الذهب يصعد فى الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 193 ريالا

أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة تسجل 220.33 ريال

الذهب يصعد فى الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 193 ريالا
أحمد فراج

أحمد فراج

12:53 م, الثلاثاء, 28 يونيو 22

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة إلى 220.33 ريال ( 58.70 دولار) من 220.07 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية تسجل 192.79 ريال

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 192.79 ريال (  51.36 دولار ) مقارنة مع 192.57 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية تصعد إلى 165.25 ريال

وصعدت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية لتسجل 165.25 ريال (  44.02 دولار) ارتفاعا من 165.06 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية ترتفع

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وساهم غياب أي محفزات لتحريك السوق فى ترقب المستثمرين ، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1825.99 دولار للأوقية ، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1827.30 دولار.

ويرى مراقبون أن خطوة بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير في سوق السبائك العالمية ، إذ جفت الصادرات الروسية إلى الغرب بالفعل.

وقال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتى اندكس “حظر الذهب الروسي لم يكن حافزا. فالأصول الروسية محظورة منذ الغزو الروسي ، لذا فإن تأكيد مجموعة السبع لحظر الذهب لم يكن جديدا”.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم ، أن حيازاته من المعدن الأصفر تراجعت بنسبة 0.44% إلى 1056.40 طن أمس الإثنين من 1061.04 طن يوم الجمعة.

أحمد فراج

أحمد فراج

12:53 م, الثلاثاء, 28 يونيو 22