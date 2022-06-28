الذهب يصعد فى الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 193 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة إلى 220.33 ريال ( 58.70 دولار) من 220.07 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية تسجل 192.79 ريال

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 192.79 ريال ( 51.36 دولار ) مقارنة مع 192.57 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية تصعد إلى 165.25 ريال

وصعدت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية لتسجل 165.25 ريال ( 44.02 دولار) ارتفاعا من 165.06 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية ترتفع

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وساهم غياب أي محفزات لتحريك السوق فى ترقب المستثمرين ، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1825.99 دولار للأوقية ، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1827.30 دولار.

ويرى مراقبون أن خطوة بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير في سوق السبائك العالمية ، إذ جفت الصادرات الروسية إلى الغرب بالفعل.

وقال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتى اندكس “حظر الذهب الروسي لم يكن حافزا. فالأصول الروسية محظورة منذ الغزو الروسي ، لذا فإن تأكيد مجموعة السبع لحظر الذهب لم يكن جديدا”.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم ، أن حيازاته من المعدن الأصفر تراجعت بنسبة 0.44% إلى 1056.40 طن أمس الإثنين من 1061.04 طن يوم الجمعة.