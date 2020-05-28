الذهب يصعد الخميس وسط تصاعد التوترات بين أمريكا والصين

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % إلى 1718.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش

شهدت أسعار الذهب تعافيا في تعاملات اليوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد خلاف بين واشنطن وبكين بشأن هونج كونج، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % إلى 1718.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى 1693.22 دولار للأوقية في تعاملات أمس الأربعاء قبل أن يقلص خسائره، بحسب وكالة “رويترز”.

وقفزت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 % إلى 1717.70 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تعرقل العلاقات التي بدأت تتدهور بين أكبر اقتصادين في العالم، الأنشطة الاقتصادية العالمية التي تتعرض لضغوط هائلة بالفعل بسبب أزمة كورونا.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق في مؤسسة ” سي.إم.سي ماركتس” :”لدى الولايات المتحدة والصين خلافات على عدة أصعدة. هناك التجارة وهناك التحقيق في فيروس كورونا والآن هناك الخلاف بشأن هونج كونج”.

وأشار جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إلى أنه “من المرجح أن الولايات المتحدة سترد على قوانين الأمن الجديدة في هونج كونج”، مؤكدا أن “ضعف الاقتصادات واستمرار انخفاض أسعار الفائدة يدعمان أيضا أسعار الذهب.”

ووافقت اليابان على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 1.1 تريليون دولار بينما كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 750 مليار يورو.

وعادة تدعم إجراءات التحفيز الكبرى الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبخصوص أسعار امعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 1.8 % إلى 1970.79 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.1 % إلى 836.46 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 17.29 دولار.