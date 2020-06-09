الذهب يصعد الثلاثاء ويتحرك في نطاق ضيق قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، والذي يستمر يومين، وفقا لوكالة “رويترز”.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1695.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 1701.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين في شركة “سي.إم.سي ماركيتس”: “بالنظر إلى الحماس للأصول العالية المخاطر والمنكشفة على النمو، ربما نرى ضغوطا على الذهب جلال الجلسة، لكن من الناحية الأخرى فإن ضعف الدولار الأمريكي أمر داعم”.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي للنظر في السياسة النقدية والذي يستغرق يومين والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بحثا عن أي مؤشر مستقبلي مع شروع الاقتصاد تدريجيا في إظهار علامات على التعافي.

وتوقف المتعاملون عن وضع احتمال فرض أسعار فائدة سلبية في الولايات المتحدة في الحسبان، بعد تقرير قوي مفاجئ للوظائف يوم الجمعة الماضية.

ومما حد من تقدم الذهب، أن فضل المتعاملون بالسوق الأصول عالية المخاطر إذ دفعت الثقة في تعاف اقتصادي المؤشر ناسداك القياسي إلى مستوى قياسي مرتفع. كما تتجه الأسهم الآسيوية للارتفاع.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.6 % إلى 17.57 دولار للأوقية وهبط البلاديوم بنسبة 1.8 % إلى 1986.40 دولار وانخفض البلاتين بنسبة 0.4 % إلى 829.58 دولار.