الذهب يصعد الثلاثاء مع توقف صعود الدولار

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار، فيما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لشهر نوفمبر الجاري، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولار.

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة “كوفيد-19” في الصين.

وتوقف صعود الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وارتفعت أسعار الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولار.