اقتصاد وأسواق

الذهب يصعد الأربعاء وسط توقعات اقتصادية قاتمة تعزز الطلب على الملاذ الآمن

ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 1:08 م, الأربعاء, 20 مايو 20 1:08 م, الأربعاء, 20 مايو 20

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سجل الذهب صعودا في تعاملات اليوم الأربعاء بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا فى أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشى التفاؤل إزاء لقاح محتمل، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وارتفع الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1751.90 دولار.

وقال جيجار تريفيدى، محلل أسواق السلع الأولية لدى “أناند راثى” للوساطة في الأسهم في مومباي: “موجة صعود ما يسمى ’لقاح الأمل فى الأسهم حل بها الضعف. الذهب يعود إلى المركز مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة… علاقات التجارة قد تتحول إلى الأسوأ في أى لحظة”.

وتبددت حالة التفاؤل التى أشاعتها بيانات مبكرة بشأن لقاح محتمل بعد أن أورد موقع إخبارى طبى أنها غير كافية مما أدى لهبوط الأسهم الأمريكية واستقرار أسهم آسيا بعد موجة صعود هذا الأسبوع.

وتراجعت أنشطة بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة مسجلة في أبريل وهوت تراخيص البناء مما أثار المخاوف من أن تقود الجائحة إلى أكبر انكماش اقتصادى فى الربع الثانى من العام منذ الكساد العظيم.

وفي اليابان، انهارت ثقة الشركات في مايو الجاري وسجلت أقل مستوى في عشر سنوات مع توقع الشركات لفترة طويلة من الضعف الاقتصادي، حسبما أظهره مسح “تانكان رويترز”.

وبخصوص أسعار المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بنسبة 0.9 % ليسجل 2039.93 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 0.8 % إلى 17.53 دولار وزاد البلاتين بنسبة 0.3 % إلى 835.28 دولار للأوقية.

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بقلم محمد عبد السند

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