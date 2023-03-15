الذهب يصعد الأربعاء معوضا خسائره السابقة وسط اضطرابات بنك كريدي سويس

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء بدعم من تدفق المتعاملين على أصول الملاذ الآمن، وسط اضطرابات بنك كريدي سويس بحسب وكالة بلومبرج.

ومقابل هذا، انخفضت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في شهرين، وسط الاضطرابات التي يتعرض لها بنك “كريدي سويس جروب” وتضارب الأرقام الأمريكية بما يعقد مسار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

الأزمات الجديدة التي تواجه البنك السويسري مع انهيار بعض البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة فجرت مرة أخرى عمليات بيع كثيفة للأصول الخطرة، مع هبوط الأسهم الأمريكية وتراجع سلع مثل النحاس والنفط، وسط سعي المتعاملين بحثا عن الأمان في الدولار والسبائك، التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ما يزيد على شهر.

اضطرابات بنك كريدي سويس

أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في فبراير، مما يشير إلى انحسار ضغوط ارتفاع التكلفة في مختلف جوانب الاقتصاد الذي مازال يكافح أعلى معدل للتضخم منذ جيل. وإلى جانب مؤشر أسعار المستهلك الذي سجل أداءً قويا والاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي، أصبحت الصورة معقدة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد رفع أسعار الفائدة.

قال جو هارمنجيان، مدير محافظ في شركة “ألفاجرب”: “إن أوضاع السوق تتغير، وأعتقد أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ستتحول لأن الاقتصاد لا يستطيع التعامل مع أسعار فائدة أعلى. والواقع أن أسعار الذهب ستلقى دعما قويا حتى عند ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5%، غير أنها إذا حدث تحول في سياسة البنك المركزي قد تتجاوز 2000 دولار للأونصة”.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1% إلى 1929.10 دولارا للأونصة اعتبارا من الساعة 1:57 مساءً في نيويورك، بعد انخفاضها في وقت سابق بنسبة 1%. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 1%. وزادت أسعار الفضة، بينما انخفض البلاتين والبلاديوم.

تراجعت أسعار النحاس المتداول في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3% إلى 8572.50 دولار للطن، في حين انخفضت جميع المعادن الأساسية الأخرى باستثناء النيكل.