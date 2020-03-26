الذهب يسجل هبوطًا اليوم الخميس قبيل بيانات إعانة البطالة الأمريكية

هبطت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، حيث طغت توقعات بارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية ضخمة، وأبقت على تدافع المستثمرين نحو السيولة.

وانخفضت أسعار العقود الفورية للمعدِن النفيس بنسبة 0.8% إلى 1600.22 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

قال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في مؤسسة “ديلي فيكس”: “لا توجد قصة نمو إيجابي هنا لحين استئناف الشركات لعملها، وقد يشهد ذلك تراجعًا لجميع تلك الأصول، والتي استفادت من إعلان التحفيز (مؤخرًا) من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك الذهب مجددًا”.

ودعّم مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين المتعطلين عن العمل والصناعات التي تضررت جراء انتشار كورونا، وكذلك تقديم مليارات الدولارات لشراء مُعدات طبية تشتد الحاجة إليها.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكن المكاسب كانت محدودة إذ تشتت المستثمرون بين ارتياح إزاء تمرير الحزمة في مجلس الشيوخ، ومخاوف بشأن ما إذا كانت كافية للتصدي للعاصفة القادمة.

وأعلن الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، الاثنين الماضي، أنه سيشتري سندات بأعداد مفتوحة وسيساند القروض المباشرة للشركات، في أحدث سلسلة من الخطوات على صعيد السياسة التي جرى اتخاذها على مدى الأيام العشرة الفائتة لتهدئة الأسواق ودعم الاقتصاد.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في التعاملات الفورية بنسبة 3% إلى 2247.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع نحو 20% في الجلسة السابقة حين سجل أفضل مكسب يومي منذ 1997.

وهبط البلاتينيوم بنسبة 1.5% إلى 726.77 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة بنسبة 1% إلى 14.29 دولار للأوقية.