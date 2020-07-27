الذهب يسجل مستوى قياسيا مع الاندفاع صوب الملاذ الآمن في ظل هبوط الدولار

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.6 % إلى 1931.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1927.50 دولار.

صعد الذهب لمستويات قياسية في تعاملات اليوم الإثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.6 % إلى 1931.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار، وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1927.50 دولار.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من 6% إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وقالت سوني كوماري المحللة الإستراتيجية للسلع في شركة “إيه.إن.زد” إن الذهب في وضع ممتاز للتحرك صعودا وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

وتابعت : “يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، والطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي”.

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.1 % إلى 933.07 دولار والبلاديوم بنسبة 1.4 % إلى 2250.47 دولار.