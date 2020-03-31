الذهب يسجل تراجعا الثلاثاء مع صعود الدولار وارتفاع الأسهم

سجلت أسعار الذهب تراجعا في تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وصعود الأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية لكن الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا في ظل مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وهبطت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.4 % إلى 1615.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار الذهب خلال الربع الحالي بنسبة 6.5% وزادت بنسبة 2% هذا الشهر.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% إلى 1615.30 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في مؤسسة “أكسي كورب” إن الدولار والعائدات والأداء الأفضل لأسواق الأسهم يشكلون ضغوطا على الذهب، مضيفا أن العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب بدأت في التشكل من جديد.

وحقق الدولار مكاسب أمام العملات الرئيسية المنافسة مع استعداد المستثمرين لفترة مطولة من الضبابية ومع تشديد الحكومات لقيود كورونا وتدشينها لتدابير نقدية ومالية للتخفيف من تبعات انتشار الوباء.

كما ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مدفوعة ببيانات مصانع إيجابية صادرة من الصين عززت الآمال في تعافي الأنشطة الاقتصادية كما تبعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم أمس الاثنين مع إجراء الحكومة الأمريكية لمحادثات مع شركات الرعاية الصحية من أجل إنتاج ضخم لأمصال محتملة لفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 % مسجلا 724.15 دولار للأوقية لكنه في طريقه لتسجيل أكبر خسارة فصلية بالنسبة المئوية منذ 2008.

وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7 % إلى 2311.73 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة بنسبة 0.1 % إلى 14.10 دولار وهي في سبيلها لتسجيل أسوأ تراجع فصلي منذ يونيو من العام 2013.