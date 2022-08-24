الذهب يستقر في سوريا الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 123 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 141,396 ليرة ( 56.28 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 123,725 ليرة ( 49.24 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 106,049 ليرة ( 42.21 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها 0.7% في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر 0.1% إلى 1769.20 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.