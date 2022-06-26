الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 129 ألف ليرة

استقرت أسعار الذهب فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الثمين، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يستقر عند 147.633 ليرة

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية عند 147.633 ليرة ( 58.76 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذى سجل 129,182 ليرة (51.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا يستقر عند 110.727 ليرة

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا عند 110.727 ليرة ( 44.07 دولار).

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147.633.376 ليرة ( 58.759 دولار) خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع أول أمس

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أول أمس الجمعة مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن ، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعـت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولار للأوقية ، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ترتفع إلى 1830.3 دولار عند الإغلاق

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام ، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.