الذهب يستقر في العراق خلال تعاملات الأحد.. وعيار 21 يلامس 76 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

ولم يطرأ تغير يذكر على متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق الذي سجل 86,564 دينار (59.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في العراق يستقر عند 75,745 دينار

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق عند 75,745 دينار (51.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18 فى العراق يستقر عند مستوى 64,924 دينار

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 فى العراق عند مستوى 64,924 دينار (44.39 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب 86,563,895 دينار (59,190 دولار).

الذهب العالمى يفقد 1.7% من قيمته فى أسبوع

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة ، إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1،837.59 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5% إلى 21.60 دولار للأوقية ، وهبط البلاتين 2.2% إلى 929.29 دولار ، وانخفض البلاديوم 3.1% إلى 1821.15 دولار.