الذهب يستقر في الإمارات الأحد.. وعيار 24 يسجل 198 درهما

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات، اليوم الأحد، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 198.05 درهم ( 53.92 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 173.30 درهم ( 47.18 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 148.54 درهم ( 40.44 دولار).

وأغلق سعر الذهب مرتفعا فى الأسواق العالمية فى ختام تعاملات أول أمس، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط، وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.