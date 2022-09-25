الذهب يستقر في الإمارات الأحد.. وعيار 21 يسجل 170 درهما

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات، اليوم الأحد، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 194.33 درهم ( 52.91 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 170.04 درهم ( 46.29 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 145.75 درهم ( 39.68 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات أول أمس لتهبط بأكثر من 1.5%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، مع خفوت جاذبية المعدن الثمين نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبطت بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% منخفضة عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية.

وعند الإغلاق، كان الذهب متجها لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.