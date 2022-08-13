الذهب يستقر في الأسواق السعودية السبت.. وعيار 21 يتجاوز 190 ريالا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 217.94 ريال ( 58.04 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 190.70 ريال ( 50.78 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 163.46 ريال ( 43.53 دولار).

أغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مسجلا مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة عند تسوية الجلسة، بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وتراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات أمس الجمعة متجهة صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804 دولارات للأوقية.