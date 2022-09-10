الذهب يستقر في الأسواق السعودية السبت.. وعيار 21 فوق 181 ريالا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 207.60 ريال ( 55.24 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 181.65 ريال ( 48.34 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 155.70 ريال ( 41.43 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 1716.30 دولارًا للأوقية ، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع ، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

قال المحلل المستقل روس نورمان “إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب”.