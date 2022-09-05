الذهب يستقر في الأسواق السعودية الإثنين.. وعيار 24 يتجاوز 207 ريالات

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 207.32 ريال ( 55.18 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 181.41 ريال ( 48.28 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 155.49 ريال ( 41.39 دولار).

وشهدت تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع البطالة في أغسطس ، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1719.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.