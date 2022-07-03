الذهب يستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 191 ريالًا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

ولم يطرأ تغير على أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة الذى سجل 218.87 ريال ( 58.33 دولار).

استقرار أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية عند 191.51 ريال

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 191.51 ريال ( 51.04 دولار ).

استقرار أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية عند 164.15 ريال

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية، مسجلة 164.15 ريال ( 43.75 دولار).

أسعار الذهب العالمية تغلق على انخفاض

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى ختام تعاملات يوم الجمعة، لتسجل تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، ما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وكان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

وأدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5 دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

وقدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة هذا الأسبوع؛ حيث ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ السادس من يونيو.