الذهب يستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار 24 يتجاوز 207 ريالات

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 207.12 ريال ( 55.10 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 181.23 ريال ( 48.21 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 155.34 ريال ( 41.32 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماشية مع التوقعات ، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولارًا للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1722.6 دولار.