الذهب يستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار 21 يلامس 184 ريالا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 210.19 ريال ( 55.95 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 183.92 ريال ( 48.96 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 157.65 ريال ( 41.96 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أول أمس ، إذ انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.