الذهب يستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 180 ريالًا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

ولم يطرأ تغير على أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة الذى سجل 206.41 ريال ( 54.97 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 180.61 ريال ( 48.10 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية، مسجلة 154.81 ريال ( 41.23 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.