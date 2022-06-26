الذهب يستقر فى الإمارات الأحد.. وعيار 21 يلامس 189 درهما   

استقرت أسعار الذهب فى أسواق الإمارات اليوم الأحد بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى الإمارات تستقر عند 215.83 درهم

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى الإمارات 215.83 درهم ( 58.76 دولار).

أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات تستقر عند 188.85 درهم

ولم يطرأ تغير على أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 188.85 درهم ( 51.42 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 161.87 درهم (44.07 دولار).

أسعار كيلو الذهب فى أسواق الإمارات تسجل 215,827 درهم

وسجلت أسعار كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 215,827 درهم ( 58,759 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أول أمس الجمعة مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن ، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب تغلق على ارتفاع يوم الجمعة

وارتفعـت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولار للأوقية ، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام ، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.