الذهب يستقر الجمعة قرب أدنى مستوى خلال عامين

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها تتجه إلى تسجيل أداء أسبوعي هو الأسوأ في شهرين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء استقرار الأسعار هذا في أسعار الذهب في أعقاب توقعات واسعة النطاق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تسببت برفع كبير في أسعار الفائدة من في زيادة عوائد السندات مما يطفئ بريق المعدن النفيس.

وتراجع الذهب وفي المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1661.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 عند 1658.30 دولار.

وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

في غضون ذلك هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4 % إلى 1670.50 دولار.

ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 18.98 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.7 % إلى 889.19 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7 % إلى 2099.54 دولار.