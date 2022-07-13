الذهب يستقر الأربعاء مع ترقب المستثمرين مؤشرات من بيانات التضخم الأمريكية

استقرت أسعار الذهب العالمية بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 1722.30 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1722.00 دولار.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في “إس.بي.آي” لإدارة الأصول: “يجلس المتعاملون على حافة مقاعدهم مترقبين صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي”، ولن يقوم المستثمرون في العملات والذهب بأي تحركات على الأرجح إلا عند الحاجة فقط.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران المنتظر صدوره عن وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء، قد تسارع على أساس شهري وسنوي، بمعدل 1.1% و 8.8 % على الترتيب.

ويمكن لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين توحيد توقعات المستثمرين برفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر سعيا لكبح جماح التضخم.

ورغم أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وظل سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.97 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3% إلى 843.58 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2031.18 دولار.