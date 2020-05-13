اقتصاد وأسواق

الذهب يستقر الأربعاء قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

استقرت الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية
محمد عبد السند 11:25 ص, الأربعاء, 13 مايو 20 11:25 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

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استقر الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية.
واستقرت الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % إلى 1705.90 دولار للأوقية، بحسب وكالة “رويترز”.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء البنك المركزي مجددا على تبني أسعار فائدة سلبية. وفي الأسبوع الماضي بدأت أدوات سوق النقد الأمريكية تضع في الاعتبار احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية.

وتترقب الأسواق الآن كلمة باول في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش لاستجلاء متانة الاقتصاد الأمريكي.

ودعمت إجراءات تحفيز ضخمة الذهب حيث يُستخدم كتحوط ضد التضخم واضطراب قيمة العملة.

وبخصوص أسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم بنسبة 0.4 % إلى 1852.52 دولار للأوقية فيما زادت الفضة بنسبة 0.4 % إلى 15.47 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين بنسبة 0.9 % إلى 760.54 دولار للأوقية.

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بقلم محمد عبد السند

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