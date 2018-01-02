الذهب يرتفع 0.5%.. والأوقية تتجاوز 1308 دولارات

خالد بدر الدينصعدت أسعار الذهب الفورية، بأكثر من 0.5% فى بورصة لندن، خلال التعاملات الصباحية -اليوم الثلاثاء- ليرتفع إلى 1308.31 دولار للأوقية، ويسجل بداية قوية فى أول يوم عمل فى العام الجديد، بعدما كسب أكثر من 13%، خلال العام الماضى، فى أكبر زيادة سنوية منذ 7 أعوام.وذكرت وكالة "رويترز"، أن

خالد بدر الدين

صعدت أسعار الذهب الفورية، بأكثر من 0.5% فى بورصة لندن، خلال التعاملات الصباحية -اليوم الثلاثاء- ليرتفع إلى 1308.31 دولار للأوقية، ويسجل بداية قوية فى أول يوم عمل فى العام الجديد، بعدما كسب أكثر من 13%، خلال العام الماضى، فى أكبر زيادة سنوية منذ 7 أعوام.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الذهب ارتفعت أسعاره بسبب عوامل فنية، بعدما أغلق فوق المتوسط المتحرك لـ100 يوم و200 يوم على مدى الأسبوعين الماضيين، بعدما تخطى مستوى مقاومة عند 1300 دولار فى آخر جلسة يوم الجمعة الماضى -آخر يوم بالعام الماضى.

وأكدت وكالة “بلومبرج”، أن أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة زادت 12% فى عام 2017، لتتجاوز 1309 دولارات للأوقية للعام الثانى على التوالى.

وحقق البلاديوم أقوى مكسب العام الماضى بين المعادن النفيسة الأخرى مع صعوده 57%، بدعم من المخاوف من انكماش المعروض بعد سنوات من النقص في الإمدادات، و1% اليوم ليصل إلى 1072.00 دولاراً للأوقية، وارتفعت الفضة 6% للسنة الثانية على التوالى.

كما زادت بأكثر من 0.5% لتتجاوز 17 دولارًا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 % ليصعد إلى 927.49 دولار للأوقية.