الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيهًا

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 2 جنيه ليسجل 626 جنيهًا للجرام، مقابل 624 جنيهًا، أ

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 2 جنيه ليسجل 626 جنيهًا للجرام، مقابل 624 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 536 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 24 قيمة 716 جنيهًا للجرام، اليوم، مقابل 713 جنيهًا أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5009 جنيهات، بدلًا من 4991 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1275 دولارًا، بدلًا من 1271 دولارًا.