الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد نشر محضر اجتماع المركزي الأمريكي

رويترزارتفعت أسعار الذهب الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته أمام سلة من العملات بينما فسر مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي على أنه لا يشير إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة.وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي أن معظم صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ي

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته أمام سلة من العملات بينما فسر مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي على أنه لا يشير إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي أن معظم صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي يعتقدون أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة ستكون مبررة ”قريبا“ إذا لم يطرأ تغيير على آفاق الاقتصاد الأمريكي.

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب أقل جاذبية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1293.49 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكية بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من مايو عند 1297.84 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.2% لتبلغ عند التسوية 1289.60 دولار للأوقية، وبعد نشر محضر اجتماع المركزي الأمريكي ارتفعت 0.1% إلى 1293.1 دولار في التعاملات اللاحقة على التسوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 16.45 دولار للاوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 904.30 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.2% إلى 979.10 دولار للأوقية.