الذهب يرتفع في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 120 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 138,472 ليرة (55.11 دولار) ارتفاعا من مستوى 138,076 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,166 ليرة (48.22 دولار) مقارنة مع 120,819 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 103,856 ليرة (41.34 دولار) مرتفعا عن مستوى 103,559 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 138,471,879 ليرة (55,113 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1704.80 دولار.

وتراجع الدولار 0.5 % مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 %، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 % الأسبوع الماضي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو.

ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.