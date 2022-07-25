الذهب يرتفع في سوريا الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 122 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 140,257 ليرة (55.82 دولار) ارتفاعا من مستوى 139,627 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 122,728 ليرة (48.85 دولار) مقارنة مع 122,177 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 105,195 ليرة (41.87 دولار) مرتفعا عن مستوى 104,722 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 140,257,310 ليرة (55,823 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب 0.2 % إلى 1722.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1718.70 دولار للأوقية.

كما ارتفع الدولار 0.1 % مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

ورغم أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.