الذهب يرتفع في العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 69 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 79,151 دينار (53.66 دولار)، ارتفاعًا من مستوى 78,669 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 69,258 دينار (46.95 دولار)، مقارنة مع 68,837 دينار الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 59,364 دينار ( 40.24 دولار) من 59,002 دينار.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس منخفضا حوالى 1% ، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من الزيادات فى سعر الفائدة ، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 1660.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 1653.10 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1669.30 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 9 % حتى الآن خلال العام.