الذهب يرتفع في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 177 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الاثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 202.84 درهم (55.23 دولار) ليرتفع عن مستوى 201.91 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 177.49 درهم ( 48.32 دولار) من 176.68 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 152.13 درهم (41.42 دولار) صعودًا من 151.44 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 202,843 درهم (55,225 دولار).

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضى.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1714.30 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 % مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.