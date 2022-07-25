الذهب يرتفع في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 179 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الاثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 205.04 درهم (55.82 دولار) ليرتفع عن مستوى 204.12 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 179.41 درهم ( 48.85 دولار) من 178.61 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 153.78 درهم (41.87 دولار) صعودًا من 153.09 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 205,039 درهم (55,823 دولار).

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب 0.2 % إلى 1722.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1718.70 دولار للأوقية.

كما ارتفع الدولار 0.1 % مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.