الذهب يرتفع في الأسواق السعودية الخميس.. وعيار 18 يلامس 160 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 213.24 ريال ( 56.73 دولار) مقارنة مع 212.00 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 186.59 ريال (49.64 دولار) بعدما سجلت 185.50 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 159.93 ريال (42.55 دولار) ارتفاعًا من 159.00 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليصعد للجلسة الثالثة على التوالي ، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثا عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكيـ بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 0.9 % إلى 1777.60 دولار.

وتبدأ الندوة الاقتصادية اليوم الخميس وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول الجمعة.

ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزا جديدا للمعدن النفيس.