الذهب يرتفع في الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 189 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 216.62 ريال ( 57.62 دولار) مقارنة مع 216.30 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 189.55 ريال (50.42 دولار) بعدما سجلت 189.26 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 162.47 ريال (43.22 دولار) ارتفاعًا من 162.22 ريال فى اليوم السابق

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتراجع على نحو طفيف مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، وانخفضت فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1801.90 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7 % من 9.1 % في يونيو.