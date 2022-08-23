الذهب يرتفع في الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 184 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 210.23 ريال ( 55.98 دولار) مقارنة مع 209.77 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 183.95 ريال (48.98 دولار) بعدما سجلت 183.55 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 157.67 ريال (41.99 دولار) ارتفاعًا من 157.33 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مقتربا من أدنى مستوى له في شهر مع تراجع جاذبية المعدن النفيس أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عند 1727.01 أمس الاثنين.

كما استقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1749.10 دولار.

وقال مات سيمبسون، المحلل البارز للسوق في سيتي إندكس “المخاوف من أن يبعث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى برسالة متشددة في الندوة بجاكسون هول إلى جانب التحذير من حدوث ركود تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر”.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مارس.

وهبطت أسعار الذهب 1% أمس الاثنين لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.