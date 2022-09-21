الذهب يرتفع في الأسواق السعودية الأربعاء.. وعيار 24 يتجاوز 202 ريال

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 202.54 ريال (53.86 دولار) مقارنة مع 201.51 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 177.23 ريال (47.13 دولار) بعدما سجلت 176.32 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 151.91 ريال (40.40 دولار) ارتفاعًا من 151.13 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما تسبب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش فى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن ، على الرغم من قوة الدولار، إلا أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1670.57 دولار للأوقية ( الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1680.40 دولار.

قال المحلل المستقل روس نورمان “التعبئة المتزايدة والتصعيد في تلك المنطقة ومخاوف التصعيد على مستوى الأسلحة المستخدمة ستدفع أسعار الذهب”.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا خلال فترات عدم اليقين السياسى والمالي ، فإن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تقليل جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر أى عائد.