الذهب يرتفع فى العراق الأربعاء.. وعيار 21 يلامس 75 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يتجاوز 85 ألف دينار

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق 85,472 دينار ( 58.56 دولار) ارتفاعا من مستوى 84,899 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق 74,790 دينار ( 51.24 دولار) ارتفاعا من مستوى 74,289 دينار الذى بلغه أمس.

سعر كيلو الذهب فى العراق يتجاوز 85 مليون دينار

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق العراق 85,472,262 دينار ( 58,563 دولار).

سعر الذهب العالمى يرتفع

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد من أدنى مستوياته في شهر واحد تقريبًا مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، قبل رفع محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى يسعى لكبح التضخم وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1815.89 دولارًا للأوقية ، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 16 مايو مسجلا 1803.90 دولار أمس الثلاثاء.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية يسجل 1815.20 دولار للأوقية

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1815.20 دولار.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

قال مايكل لانجفورد ، مدير شركة إيرجايد: “من المرجح أن نتوقع ارتفاع سعر الذهب قبل الجلسة (إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي) ، وأن يظل مستقرًا ، ثم يستمر على مدار الأسبوع التالي في اتجاهه الهبوطي”.