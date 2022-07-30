الذهب يرتفع عند التسوية ويهبط 2.5% خلال يوليو

ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الجمعة مدفوعة بالتكهنات بشأن إبطاء الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادة الفائدة الأمريكية مع استمرار انكماش الاقتصاد.

وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، ما كان سببًا إضافيًا لارتفاع أسعار المعدن الأصفر، ليضاف إلى تراجع العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات دون 1.7%.

وصعد مؤشر “ميتشجان” لثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 51.5 نقطة في القراءة النهائية لشهر يوليو الجاري، ما جاء أعلى من التقديرات الأولية البالغة 51.1 نقطة، كما يتجاوز المسجل في يونيو عند 50 نقطة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش 0.9% في الربع الثاني من العام الجاري، لينكمش للفصل الثاني على التوالي، وهو التعريف التقني للركود.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن رئيس البنك، جيروم باول أشار إلى احتمالية إبطاء وتيرة رفع الفائدة في مرحلة ما.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.60 دولار ليصل إلى 1781.80 دولار للأوقية عند التسوية.