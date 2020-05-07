الذهب يرتفع الخميس بفعل بيانات قاتمة تشكك في التعافى الاقتصادى العالمى

وبحلول الساعة 0549 توقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1688.24 دولار للأوقية وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1691.80 دولار للأوقية.

ارتفع الذهب في تعاملات اليوم الخميس مع إثارة بيانات اقتصادية قاتمة لشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمى المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء المرض، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 0549 توقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1688.24 دولار للأوقية، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1691.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في “أكسي كورب”: “هناك الكثير من الضبابية، الأسواق لا تزال تحاول استيعاب ما قد يحدث بعد انتهاء العزل العام”.

لكن إينز أضاف أن النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول يدعم الدولار مما يكبح المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر.

ولامس الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من واحد في المئة بفعل ارتفاع الدولار واستئناف بعض مصافي الذهب عملياتها بما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بينما يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين.

وبخصوص أسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3 % مسجلا 1821.54 دولار للأوقية. وصعد البلاتين بنسبة 1.3 % إلى 758.20 دولار. وشهدت الفضة ارتفاعا نسبته 0.3 % لتبلغ 14.97 دولار للأوقية.