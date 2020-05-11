الذهب يرتفع الإثنين بدعم مخاوف من موجة إصابات جديدة بـ “كورونا”

صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3 % إلى 1705.73 دولار للأوقية بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، بعد أن فقد نحو 1% في الجلسة السابقة. وهبطت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1708 دولارات.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات اليوم الإثنين مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19″، وهو ما دعم التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3 % إلى 1705.73 دولار للأوقية بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، بعد أن فقد نحو 1% في الجلسة السابقة. وهبطت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1708 دولارات.

وقال كايل رودا المحلل في مؤسسة ” آي.جي ماركتس”: “اشترى الناس عند تراجع السعر. حتى في أفضل الأحوال، مازلنا في بيئة ستظل أسعار (الفائدة) فيها بالغة التدني والسياسات المالية بالغة التيسير والتضخم سيكون مرتفعا.”.

وأضاف “رودا” أن الذهب مرشح للارتفاع على المدى الطويل وأن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا، مضيفا أن هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار.

وبشأن أسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 2% إلى 1919.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.6 % مسجلا 769.93 دولار في حين ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 % إلى 15.51 دولار للأوقية.